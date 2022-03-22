Portekiz - Türkiye maçına Alman hakem

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası play-off yarı final maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final karşılaşmasında A Milli Takım, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Estdio do Drago Stadyumu'nda Portekiz ile karşılaşacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Scharer olacak.
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