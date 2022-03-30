banner762
banner815
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen laboratuvarı kazandırdı
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen laboratuvarı kazandırdı
22 0
Çala bademin tam zamanı
Çala bademin tam zamanı
35 0
 
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
42 0
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
23 0
Cuma günü hayat duracak
Cuma günü hayat duracak
64 0
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
41 0
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
15 0
banner797
banner794

Portekiz kupa biletini aldı

banner476

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Portekiz, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti

Portekiz kupa biletini aldı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Portekiz, Kuzey Makedonya'yı konuk etti.
Dragao'da oynanan mücadeleyi Anthony Taylor yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.
FernandoSantos ve öğrencilerine galibiyeti getiren goller, 32 ve 65. dakikalarda BrunoFernandes'ten geldi.
Bu sonuçla, Milli Takımımızın da bulunduğu dörtlü eşleşme ağacında Dünya Kupası bileti alan ülke Portekiz oldu.
Portekiz, son olarak 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Uruguay'a 2-1 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.