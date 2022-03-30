Portekiz kupa biletini aldı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Portekiz, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Portekiz, Kuzey Makedonya'yı konuk etti.

Dragao'da oynanan mücadeleyi Anthony Taylor yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.

FernandoSantos ve öğrencilerine galibiyeti getiren goller, 32 ve 65. dakikalarda BrunoFernandes'ten geldi.

Bu sonuçla, Milli Takımımızın da bulunduğu dörtlü eşleşme ağacında Dünya Kupası bileti alan ülke Portekiz oldu.

Portekiz, son olarak 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Uruguay'a 2-1 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

