banner913
banner932
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
24 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
79 0
 
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
27 0
Çam kese böceği, insanları da tehdit ediyor
Çam kese böceği, insanları da tehdit ediyor
22 0
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
40 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
35 0
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
24 0
banner1032

Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

banner1020

Portekiz spor basını, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı

banner1045
Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
banner971
Record ve Ojogo gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nun başarısını manşetlerinden verirken, diğer gazeteler de iç sayfalarında geniş yer ayırdı.
"Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.
Kerem'in maç sonrasında yaptığı açıklamalarda "En alt liglerden geldim ve şimdi Benfica'dayım." şeklindeki sözü öne çıkarıldı.
Ojogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı.", Abola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.", Publico "Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba dedi." ifadelerini kullandı.
Yapılan yorumlarda "Benfica'nın forveti, ustaca bir futbolla Türkiye'yi galibiyete taşıdı. Aktürkoğlu artık Benfica'da yeni teknik direktör Bruno Lage'nin yanında antrenmanlara çıkacak ve sol kanatta ikinci forvet olarak kullanılabilir." denildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.