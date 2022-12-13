Portekiz için Jose Mourinho iddiası

Dünya Kupası çeyrek finalinde süpriz bir şekilde Fas'a elendikten sonra görevden ayrılan Portekiz Teknik Direktörü FernandoSantos'un yerine kimin geleceği merak konusu.
İtalyan basınından La GazzettadelloSport'un haberine göre Santos'un yerine gelecek isim JoseMourinho.
Haberde, Portekiz Futbol Federasyonu'nun 1 numaraya JoseMourinho'yu yerleştirdiğine yer verilirken, Portekizli teknik adama hem Roma'yı hem de Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırma teklifinde bulunulacağı iddia edildi.
Mourinho yönetiminde Roma 15 haftada 27 puan toplarken, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.