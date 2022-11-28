Portekiz'i Fernandes uçurdu

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz, Uruguay'ı Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi

FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.Fernando Santos'un ekibine galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (p) dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.Uruguay'da Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna dahil oldu ve 75'te bir topu direkten döndü.Bu sonuçla 6 puana ulaşan Portekiz, bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.1 puanda kalan Uruguay'ın şansıysa son maça kaldı.Portekiz, gruptaki son maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.Uruguay ise tur için Gana'nın rakibi olacak.