Portekiz'i Fernandes uçurdu

FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi.
Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetti.Müsabaka, 2-0'lık Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.
Fernando Santos'un ekibine galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (p) dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.
Uruguay'da Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna dahil oldu ve 75'te bir topu direkten döndü.
Bu sonuçla 6 puana ulaşan Portekiz, bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.
1 puanda kalan Uruguay'ın şansıysa son maça kaldı.
Portekiz, gruptaki son maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
Uruguay ise tur için Gana'nın rakibi olacak.