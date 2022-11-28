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Portekiz'i Fernandes uçurdu

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Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz, Uruguay'ı Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi

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Portekiz'i Fernandes uçurdu

FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.
 
Fernando Santos'un ekibine galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (p) dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.
 
Uruguay'da Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna dahil oldu ve 75'te bir topu direkten döndü.
 
Bu sonuçla 6 puana ulaşan Portekiz, bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.
 
1 puanda kalan Uruguay'ın şansıysa son maça kaldı.
 
Portekiz, gruptaki son maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
 
Uruguay ise tur için Gana'nın rakibi olacak.
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