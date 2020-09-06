Portekiz, Hırvatistan'ı dağıttı

Futbolda UEFA Uluslar Ligi heyecanı yaşanıyor.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında son şampiyon Portekiz, A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan'ı konuk etti.
Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz, 41. dakikada JoaoCancelo, 58. dakikada DiogoJota, 70. dakikada JoaoFelix ve 90+4. dakikada AndreSilva'nın attığı gollerle Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin golünü ise 90. dakikada BrunoPetkovic kaydetti.
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