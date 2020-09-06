banner480
banner69
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
101 0
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
24 0
 
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
39 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
667 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
35 0
26 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
20 0
banner460

Portekiz, Hırvatistan'ı dağıttı

banner476

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında son şampiyon Portekiz, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti

Portekiz, Hırvatistan'ı dağıttı
Futbolda UEFA Uluslar Ligi heyecanı yaşanıyor.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında son şampiyon Portekiz, A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan'ı konuk etti.
Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz, 41. dakikada JoaoCancelo, 58. dakikada DiogoJota, 70. dakikada JoaoFelix ve 90+4. dakikada AndreSilva'nın attığı gollerle Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin golünü ise 90. dakikada BrunoPetkovic kaydetti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.