Portekiz, Hırvatistan'ı dağıttı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında son şampiyon Portekiz, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti

Futbolda UEFA Uluslar Ligi heyecanı yaşanıyor.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında son şampiyon Portekiz, A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan'ı konuk etti.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz, 41. dakikada JoaoCancelo, 58. dakikada DiogoJota, 70. dakikada JoaoFelix ve 90+4. dakikada AndreSilva'nın attığı gollerle Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin golünü ise 90. dakikada BrunoPetkovic kaydetti.

