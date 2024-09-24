Portekiz'de Türk rüzgarı

Portekiz Süper Ligi'nin 6. haftasında Boavista'ya konuk olan Benfica, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Benfica'nın gollerini 11. dakikada Pavlidis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+2'de Cabral kaydetti. Kerem Aktürkoğlu ilk iki golün asistini yaptı.
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Benfica puanını 13 yaptı.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 3 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu 2 gol, 2 asist katkısı verdi.
Boavista karşısında 71. dakikada yerini Amdouni'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.
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