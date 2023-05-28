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Portekiz'de şampiyon Benfica

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Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 yenen Benfica, şampiyonluğunu ilan etti

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Portekiz'de şampiyon Benfica
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Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 87'ye çıkaran Benfica, en yakın takipçisi Porto'nun 2 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.
Benfica, tarihinde 38. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
 
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