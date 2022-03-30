Polonya Dünya Kupası'nda

FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Polonya, İsveç'i ağırladı.
Silesian Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi DanieleOrsato yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Polonya üstünlüğüyle sona erdi.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 49. dakikada penaltıdan Lewandowski ve 72. dakikada Zielinski kaydetti.
Bu sonuçla Polonya, Dünya Kupası biletinin sahibi oldu.
2018'de organizasyonda çeyrek final oynayan İsveç ise kupaya katılma şansını yitirdi.
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