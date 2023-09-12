Pogba'ya doping testi şoku

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız oyuncu geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi.

30 yaşındaki orta saha, İtalyan anti doping komitesi tarafından geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı.

Fransız yıldız, Uluslararası Anti-Doping Mahkemesi'nde yargılanacak

Eğer suçlu bulunursa 2 yıl futboldan men cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Mahkeme, kasıtlı olarak doping yaptığına hükmederse bu ceza 4 yıla kadar çıkabilecek..

Pogba'nın doping testi sonucuna 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği mücadeleye yedek başlayan Pogba, forma şansı bulamamıştı.

