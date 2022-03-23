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Pogba'nın madalyası çalındı

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Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk madalyasının çalındığını açıkladı

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Pogba'nın madalyası çalındı
Fransa'nın Le Figaro gazetesine konuşan Pogba, geçen hafta Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girmesi hakkında açıklama yaptı.
Çalınan değerli eşyalar hakkında Pogba, "Annemin mücevherleri ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyam çalındı." ifadelerini kullandı.
Pogba, "Beni en korkutan şey, bu olay sırasında iki çocuğumun dadıyla evde olmasıydı. Her şeye kulak misafiri oldu, karımı ve güvenliği aradı, sonra kendini çocuklarla bir odaya kilitledi. Birkaç gün şok yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
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