Platini'den Kenan Yıldız'a övgüler

Adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran efsane futbolcu Michel Platini, Dündar Keşaplı'ya verdiği röportajda Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı

İtalya’nın önde gelen gazetelerden La Gazzetta dello Sport’a özel açıklamalarda bulunan Platini, eski takımı Juventus hakkında da düşüncelerini dile getirdi.

Efsane topçu Platini “Yeni göreve gelen Thiago, Juventus kulübünde yeni bir dönem başlatacak. Yıldız, 10 numarayı benim gibi temsil et.” dedi.

"Bu görevin ona verilmesi önemli"

“Yıldız’a; Baggio gibi, Del Piero gibi, benim gibi 10 numara verildiyse bu demek oluyor ki; ‘ona her açıdan güven duyuluyor. Hem sporcu kimliğine, hem kişilik ve karakterine.’ Umarım 10 numaralı formayı en iyi şekilde taşır, onore eder. Motta’ya gelince. O başarılı bir isim. Futbol ve futbolcudan çok iyi anlar. Onu iyi tanırım. Juventus’ta yeni bir dönemin başlangıcı. Galibiyet de, başarı da gençlere verilen güven ve onlar sayesinde mümkün olacaktır. Bu nedenle Yıldız’a duyulan güven ve bu görevin ona verilmesi önemli."

"Juventus yeniden şampiyon olacaktır"

"Juventus yeniden şampiyonluk elde edecektir. Acele etmeden. Uzun bir süre ara verdi ama yeniden eski başarılı günlere dönüş olacaktır. Bunun için biraz zaman gerekiyor. Benim dönemimde de aynısı olmuştu. Juventus yeniden şampiyonluklarla buluşacaktır. Bundan eminim.”

Platini, Fenerbahçe’ye transfer olan teknik adam Jose Mourinho için de değerlendirmelerde bulundu.

“Doğrusu onun kişiliğine, karakterine hırs ve azmine hayranım. İyi zamanda da kötü zamanda hep aynı oldu. Bana göre futbol adına çok güzel işler yaptı. Futbola çok güzellikler kattı.”



