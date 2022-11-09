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Pique’den yeşil sahalara sıradışı veda

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Gerard Pique kariyerinin son maçında sinirlerine hakim olamadı. Osasuna maçına yedek kulübesinde başlayan tecrübeli stoper, ilk yarının bitiminde itirazdan dolayı kırmızı kart gördü

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Pique’den yeşil sahalara sıradışı veda
GerardPique'nin vedası sıra dışı oldu.
Barcelonalı oyuncu, deplasmanda 2-1 kazandıkları Osasuna maçında son kez kadroda yer aldı.
Karşılaşma hem Barcelona hem de tecrübeli stoper için ilginç anlara sahne oldu.
Barcelona yenik durumdayken bir kişi eksik kalmanın şokunu yaşarken yedekler arasında yer alan Pique de ilk yarının bitiminde itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.
35 yaşındaki stoper, jübile niteliğindeki karşılaşmada kırmızı kart görerek ender rastlanan bir olaya imza attı.
Tecrübeli savunma oyuncusu, böylece Barcelona tarihinde en çok kırmızı kart gören 3 isimden biri oldu.
Katalan ekibinde, GerardPique ile birlikte PepGuardiola ve Hristo Stoichkov da 8 kırmızı kartla bu alanda ilk sırada yer alıyor.
 
 
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