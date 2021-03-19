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Peter’in fendi, Rangers’ı yendi

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Yenicami’nin eski futbolcusu Peter Olayinka, Slavia Prag'ın ilk golünü atarak takımının Glasgow Rangers’ı eleyerek çeyrek finale yükselmesinde büyük rol oynadı

Peter’in fendi, Rangers’ı yendi
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Ülkemizde daha önce Yenicami forması giyen Peter Olayinka, takımı Slavia Prag ile UEFA Avrupa Liginde İskoçya şampiyonu GlasgowRangers ile karşılaştı. Peter, karşılaşmanın 14.dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kafa vuruşu ile atarken Slavia Prag'ın çeyrek finale yükselmesinde büyük rol oynadı.
İki takım arasındaki Çekya'da ilk maç 1-1 sonuçlanmış ve Rangers avantajı cebine koymuştu. Ancak rövanşta konuk ekip Rangers'a soğuk duş aldırdı.
14. dakikada Peter Olayinka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Slavia Prag, 74. dakikada NicolaeStanciu ile skoru 2-0'a getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Rangers turnuvaya veda ederken Slavia Prag ise adını çeyrek finale yazdırdı.
Rangers maçı 10 kişi tamamladı, Ondrej Kolar sedyeyle çıktı
İskoç ekibi Rangers, Slavia Prag karşısında iki oyuncusunu kaybetti. KemarRoofe 61. dakikada kaleciye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görürken kaleci Ondrej Kolar sahayı sedyeyle terk etti.
73. dakikada ise LeonBalogun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Rangers maçı 10 kişi tamamladı.
 
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