Pepe tarihe geçti

Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Porto'nun kaptanı, Antwerp'i 2-0 yendikleri maçta, 40 yıl 254 günlükken kaydettiği golle bu ünvanı ele geçirdi

Pepe, gençlere nazire yapıyor. Portekizli futbolcu, ilerlemiş yaşına rağmen Porto'daki performansıyla göz kamaştırıyor.

Tecrübeli stoper, Şampiyonlar Ligi'nde Antwerp'i 2-0 yendikleri maçta kariyerine yeni bir halka ekledi.

90+1'de takımının ikinci golünü kaydeden deneyimli stoper, Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

26 Şubat 1983'de dünyaya gelen Pepe, 40 yıl 254 günlükken bu başarıya imza attı.

Bu rekor daha önce Francesco Totti'ye aitti.

Romalı eski futbolcu, 2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken CSKA Moskova'ya attığı golle bu ünvana sahip olmuştu.

Pepe, 10 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giydi.

Siyah beyazlı takımda 52 maça çıkan Portekizli stoper, 7 gol, 3 asist üretti.

Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın ardından Porto'ya gitti.

Başarılı savunmacı, elde ettiği birçok kişisel ünvanın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'yla 2016 yılında Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

Real Madrid'de 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Pepe, kariyerine toplam 33 kupa sığdırdı.

