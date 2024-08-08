Pepe futbolu bıraktı

Portekiz'in efsane stoperlerinden Pepe, 41 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.
Futbola Alagoano altyapısında başlayan Pepe daha sonra sırasıyla Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş formaları giydi.
Ocak 2019'da Porto'ya geri dönen Pepe, 5.5 yıl daha Portekiz ekibinde forma giydikten sonra kariyerini noktaladı.
PEPE'NİN KARİYERİNDE 33 KUPA VAR
Pepe kariyerinde 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 33 kupa kaldırdı.
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