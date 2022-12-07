Pepe, Dünya Kupası tarihine geçti

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre’yi 6-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Fas’ın rakibi oldu.
Mücadelenin 33. dakikasında BrunoFernandes’in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Pepe, kaleci Sommer’i geçti ve takımını 2-0 öne geçirdi.
39 yaşındaki defans oyuncusu attığı bu golle de tarihe geçti. Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde eleme maçlarında gol sevinci yaşayan en yaşlı futbolcu oldu.
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