Pele hayatını kaybetti

Brezilya futbolunun efsanelerinden Pele, 82. yaşında hayatını kaybetti.

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." ifadesini kullandı.

Pele, kolon kanseri sebebiyle bir yıldır tedavi görüyordu.

YOKSULLUKTAN ÇIKAN BİR FUTBOL EFSANESİ

Pele, Brezilya'nın Tres Coraçoes şehrinde Dondinho isimli kendisi gibi futbolcu olan bir babanın ve Celeste Arantes isimli bir annenin oğlu olarak 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi.

İki çocuklu yoksul bir ailenin büyük çocuğu olan Brezilyalı efsanevi futbolcuya, okul arkadaşları tarafından o dönem örnek aldığı Vasco da Gamalı oyuncu Bile'ye istinaden "Pele" takma adı verildi.

Küçük yaşlarda kafelerde garson olarak çalışan, belli yaşa kadar bir futbol topu dahi bulunmayan Pele, yeşil sahalara ilk adımını, Bauru Athletic Club ile attı ve Sao Paulo Gençler Eyalet Şampiyonası'nda 1954-1956 yıllarında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı.

DÜNYA KUPASINI 3 KEZ KAZANAN TEK FUTBOLCU

İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'teki dünya kupalarında "Sambacılar" ile 3 kez şampiyonluk yaşayan Pele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda.

Brezilya Milli Takımı ile 1957-1971 yıllarında 92 kez sahaya çıkan "Siyah İnci" lakaplı Pele, 77 gole imza attı

1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyisi" olarak nitelendirildi. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı.





Pele 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya milli futbol takımı için oynamaya başladı. 17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı.





Brezilya, 1962 Dünya Kupası'nda da şampiyon oldu ancak Pele, grup aşamasında sakatlandığı için turnuvanın geri kalanında oynayamadı.

Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğu Santos'ta geçiren Pele, orada toplamda 25 kupa kazandı. 1962'de kulübe tarihinin ilk Libertadores kupasını kazandırdı, ardından 1963'te tekrar şampiyon oldu.

BREZİLYA LİGİ'NDE 11 KEZ GOL KRALLIĞI YAŞADI

Santos formasıyla çıktığı 638 maçta toplam 619 kez fileleri havalandırdı. 1969'da tam bininci golünü atarak kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Bu elde edilmesi çok zor bir başarıydı. Brezilya Ligi'nde 11 kez gol krallığı sevincini yaşadı.

Libertadores şampiyonu olarak oynadığı iki Kıtalararası Kupa finalinde (1962, 1963) sırasıyla Benfica ve Milan'a karşı oynadığı dört maçta dokuz gol attı; Santos iki finali de kazandı. Kariyerinin son iki yılını New York Cosmos'ta geçirdi ve giydiği on numaralı forma emekliye ayrıldı.

O dönemlerde birçok Avrupa kulübü, Pele'yi transfer etmek istedi. Ancak brezilya hükümeti, yıldız futbolcuyu ulusal hazine ilan etti ve Pele kariyerinin doruğundayken yurt dışına transfer olamadı.

FOTOĞRAFLARLA PELE

1974'te futbolu bıraktığını açıklamasına rağmen 1975'te Amerika'nın New York Cosmos takımına transfer oldu. Burada çıktığı 56 maçta 31 gol buldu. 1977'ye kadar bu takımda oynadı ve o tarihte jübilesini yaptı.

1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "Yüzyılın atleti" seçildi. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza attı. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha sahip oldu. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pele tam 92 maçta da hat-trick yaptı.

PELE'NİN MAÇI İÇİN 2 GÜNLÜK ATEŞKES

Futbol efsanesinin hayatıyla ilgili en ilginç anekdotlardan birisi ise Pele'nin maçını izlemek için Nijerya iç savaşında 2 günlük ateşkes ilan edilmesiydi.

Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için çalıştı. Yoksulluğun azaltılması ve imkanı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pele, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı.Pele aynı zamanda 2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan futbolcu özelliği de taşıyor.