Pekin Kış Olimpiyatları'nda zirvede Almanya var

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu. 7 altın, 4 gümüş madalyası bulunan Almanya, genel sıralamada zirvede yer aldı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 7. gününde, Alp disiplini, kayaklı koşu, biatlon, snowboard, sürat pateni ve skeletonda madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini kadınlar Süper-G yarışında İsviçreli Lara Gut-Behrami, 1.13.51'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Avusturyalı MirjamPuchner ikinciliği, bir başka İsviçreli sporcu Michelle Gisin üçüncülüğü elde etti.

Biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprintte Norveçli MarteOlsbuRoeiseland, 20.44.3'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İsveçli ElviraOeberg ikinci, İtalyan DorotheaWierer üçüncü sırayı aldı.

Kayaklı koşu erkekler 15 kilometre klasikte Finli IivoNiskanen, 37.54.8'lik derecesiyle ilk sırayı aldı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Alexander Bolshunov ikinciliği, Norveçli JohannesHoesflotKlaebo üçüncülüğü elde etti.

Sürat pateni kısa mesafe kadınlar bin metrede Hollandalı SuzanneSchulting, 1.28.391 ile altın madalyaya uzandı. Güney Koreli MinjeongChoi en iyi ikinci, Belçikalı HanneDesmet üçüncü zamana imza attı.

Skeleton erkeklerde Alman ChristopherGrotheer, 4.01.01'lik derecesiyle podyumun ilk basamağına çıktı. Grotheer'in vatandaşı AxelJungk gümüş, Çinli Wengang Yan bronz madalya kazandı.

Erkekler snowboardhalfpipe yarışında, Japon AyumuHirano 96 puanla podyumun zirvesine çıktı. Avustralyalı James Scotty ikinci, İsviçreli Jan Scherrer üçüncü oldu.

Sürat pateni erkekler 10 bin metrede İsveçli Nilsvan der Poel, 12.30.74'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Hollandalı PatrickRoest gümüş, İtalyan DavideGhiotto bronz madalya aldı.

Almanya, madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 7. günü sonunda 7 altın, 4 gümüş madalyası bulunan Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Genel klasmanda 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyalı Norveç ikinci, 5 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalyaya sahip Hollanda üçüncü sırada yer aldı.

