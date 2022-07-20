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Paulo Dybala resmen Roma'da

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Paulo Dybala resmen Roma'da
İtalyan ekibi Roma, Juventus'tan ayrıldıktan sonra geleceği merak edilen Dybala ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
28 yaşındaki oyuncunun kararında Roma teknik direktörü JoseMourinho'nun etkisi olduğu belirtildi.
Arjantinli yıldız Roma'dan yıllık 6 milyon avro alacak.
7 yıllık Juventus macerasında 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.
 
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