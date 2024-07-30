Paris'te futbol zirvesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

I nfantino, FIFA'nın Paris'teki merkezinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tekrar tebrik ederek başarı diledi.

Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yapan FIFA Başkanı Infantino, Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini, bunun için de iş birliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu da, FIFA ile ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

