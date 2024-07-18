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Paris Olimpiyatlarının maliyeti 8 milyar Euro

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Dünyanın gözü 2024 Olimpiyat Oyunları için Fransa'nın başkenti Paris'e çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 34 farklı tesis sporcuları bekliyor. 2024 Yaz Olimpiyatları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar euro olduğu tahmin ediliyor

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Paris Olimpiyatlarının maliyeti 8 milyar Euro
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Paris'in ev sahipliğinde 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na geri sayım sürüyor.
Olimpiyatların toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar euro olduğu tahmin edilirken organizasyona 34 farklı merkez ev sahipliği yapacak.
Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.
Paris 2024 Olimpiyatları'da mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle:
Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.
 
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