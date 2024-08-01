Paris 2024'te futbolda çeyrek final eşleşmeleri netleşti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşının çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Erkekler 2 Ağustos Cuma günü, kadınlar ise 3 Ağustos Cumartesi günü sahaya çıkacak.

Olimpiyat oyunlarının futbol çeyrek final programı şu şekilde

Erkekler:

2 Ağustos Cuma

16.00 Fas-ABD (Parc des Princes)

18.00 Japonya-İspanya (Lyon)

20.00 Mısır-Paraguay (Marsilya)

22.00 Fransa-Arjantin (Bordeaux)

Kadınlar:

3 Ağustos Cumartesi

16.00 ABD-Japonya (Parc des Princes)

18.00 İspanya-Kolombiya (Lyon)

20.00 Kanada-Almanya (Marsilya)

22.00 Fransa-Brezilya (La Beaujoire)

