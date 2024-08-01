Paris 2024'te futbolda çeyrek final eşleşmeleri netleşti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşının çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Erkekler 2 Ağustos Cuma günü, kadınlar ise 3 Ağustos Cumartesi günü sahaya çıkacak.
Olimpiyat oyunlarının futbol çeyrek final programı şu şekilde
Erkekler:
2 Ağustos Cuma
16.00 Fas-ABD (Parc des Princes)
18.00 Japonya-İspanya (Lyon)
20.00 Mısır-Paraguay (Marsilya)
22.00 Fransa-Arjantin (Bordeaux)
Kadınlar:
3 Ağustos Cumartesi
16.00 ABD-Japonya (Parc des Princes)
18.00 İspanya-Kolombiya (Lyon)
20.00 Kanada-Almanya (Marsilya)
22.00 Fransa-Brezilya (La Beaujoire)
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