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Paris 2024'te ABD liderliğe yükseldi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında ilk kez liderlik koltuğuna oturdu

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Paris 2024'te ABD liderliğe yükseldi
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Paris'te gerçekleştirilen oyunların dokuzuncu gününde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplam madalya sayısını 71'e çıkararak listenin ilk sırasına yükseldi.
ABD'nin zirveye çıkmasıyla Çin ikinci sıraya geriledi. 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz kazanan Çin'in toplam madalya sayısı 45 oldu.
Ev sahibi Fransa ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Oyunların dokuzuncu gününde 3 bronz kazanan Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye listede 49. sırada
Oyunlarda sekiz gün sonunda 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 49. sırada bulunuyor.
 
 
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