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"Panzer" evinde farka gitti

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya, konuk ettiği Macaristan'ı 5-0 yendi.

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"Panzer" evinde farka gitti
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya, Merkur Spiel-Arena'da Macaristan'ı konuk etti.
Rakibine göz açtırmayan Almanya, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
"Panzer"e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Füllkrug, 58. dakikada Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Pavlovic ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz attı.
UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan Almanya, gruptaki 2. maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan ise Bosna Hersek'i ağırlayacak.
 
 
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