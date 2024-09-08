"Panzer" evinde farka gitti

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya, Merkur Spiel-Arena'da Macaristan'ı konuk etti.
Rakibine göz açtırmayan Almanya, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
"Panzer"e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Füllkrug, 58. dakikada Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Pavlovic ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz attı.
UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan Almanya, gruptaki 2. maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan ise Bosna Hersek'i ağırlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.