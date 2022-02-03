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Pandemi Avrupa kulüplerini fena vurdu

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Pandemi süreci kulüpleri zarara uğrattı. Avrupa kulüpleri 2 yılda 7 milyar euro kaybetti

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Pandemi Avrupa kulüplerini fena vurdu

Pandemi süreci futbolu derinden etkiledi. Kulüpler, koronavirüs salgını nedeniyle ciddi mali kayba uğradı.

Kayıp, UEFA'nın hazırladığı rapora da yansıdı.. Buna göre, Avrupa kulüpleri, 2 yılda 7 milyar euro zarara uğradı.

Maçların seyircisiz oynanması, sponsorluk ve yayın gelirlerindeki azalma kulüpleri mali kaynaklardan yoksun bıraktı.

Gelir kaybı yaşayan kulüpler, harcamalarında da kısıtlamaya gitti. Transfer harcaması yüzde 40 geriledi.

Avrupa kulüpleri, 2019 yılında transfere 6 buçuk milyar avro harcamıştı. Bu rakam 2021'de 3 milyar 800 milyon avro'ya düştü.  

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