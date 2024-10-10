Panathinaikoslu futbolcu evinde ölü bulundu

Panathinaikos, X hesabından yaptığı paylaşımda "George'umuzun kaybı nedeniyle çok şaşkın ve üzgünüz. Panathinaikos ailesi kendisinin talihsiz ölümü nedeniyle yasta. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." ifadeleri yer aldı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre Baldock'un İngiltere'de ikamet eden eşi, kendisine uzun süre telefonda ulaşamayınca Baldock'a bakması için eve tanıdık birini gönderdi. Eve gelen kişi, Yunanistan milli futbol takımında da forma giyen Baldock'u havuzda ölü buldu.
Yapılan ilk adli tıp incelemesinde, cinayet şüphesi olmadığı bildirildi.
31 yaşındaki Baldock'un havuzda bulunmadan yaklaşık 5 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
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