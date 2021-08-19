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Ozan Tufan, Watford'a kiralandı

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Ozan Tufan, Watford'a kiralandı

Fenerbahçe milli futbolcu Ozan Tufan'ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Watford'a kiraladı.

Watford ve Fenerbahçe, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurularla transferi açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" denildi.

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