Ozan Kabak'a ağır ceza

Almanya Futbol Federasyonu Ceza Kurulu, Schalke 04-Werder Bremen maçının 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a 5 maç ceza aldı.
Ozan Kabak bu cezasını maçta çift sarı karttan atılması nedeniyle aldığı 1 maçlık otomatik ceza sonrası çekecek. Ozan, ayrıca 15.000 Euro da para cezası aldı.
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