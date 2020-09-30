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Ozan Kabak'a ağır ceza

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Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Werder Bremen maçında rakibi Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası hareketi nedeniyle 5 maç ceza aldı

Ozan Kabak'a ağır ceza
Almanya Futbol Federasyonu Ceza Kurulu, Schalke 04-Werder Bremen maçının 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a 5 maç ceza aldı.
Ozan Kabak bu cezasını maçta çift sarı karttan atılması nedeniyle aldığı 1 maçlık otomatik ceza sonrası çekecek. Ozan, ayrıca 15.000 Euro da para cezası aldı.
 
 
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