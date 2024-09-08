Osimhen attı, Nijerya galibiyetle başladı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, Benin'i 3-0 mağlup etti. Elemelere 3 puanla başlayan Nijerya'nın 3. golü Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'den geldi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında Nijerya, Benin'i ağırladı.

Ev sahibi Nijerya, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Nijerya'nın golleri 45+2 ve 83. dakikalarda Ademola Lookman ve 78. dakikada Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'den geldi.

Elemelere 3 puanla başlayan Nijerya, D Grubu'ndaki 2. maçında Ruanda'ya konuk olacak. Benin ise Libya'yı ağırlayacak.

