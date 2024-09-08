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Osimhen attı, Nijerya galibiyetle başladı

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, Benin'i 3-0 mağlup etti. Elemelere 3 puanla başlayan Nijerya'nın 3. golü Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'den geldi

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Osimhen attı, Nijerya galibiyetle başladı
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında Nijerya, Benin'i ağırladı.
Ev sahibi Nijerya, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Nijerya'nın golleri 45+2 ve 83. dakikalarda Ademola Lookman ve 78. dakikada Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'den geldi.
Elemelere 3 puanla başlayan Nijerya, D Grubu'ndaki 2. maçında Ruanda'ya konuk olacak. Benin ise Libya'yı ağırlayacak.
 
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