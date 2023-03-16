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Osimen, gelecek sezon için kararsız

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Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen, takımdaki geleceği ile ilgili konuştu. Nijeryalı golcü gelecek sezon ile ilgili bir karar vermediğini açıkladı

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Osimen, gelecek sezon için kararsız
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Eintracht Frankfurt'u sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Napoli'de Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.
Karşılaşmada 2 gole imza atan Nijeryalı forvet, Almanya basınından Sport1'e geleceği ile ilgili konuştu.
24 yaşındaki futbolcu, "Ne olacağını bilmiyorum ama doğru yoldayım. Sezon sonunda menajerlerimle oturup konuşacağız. Minnettar olduğum Napoli ile müzakere ediyorum. Birlikte bir çözüm bulacağız.'' dedi.
Victor Osimhen kendisi ile ilgili ise ''Dünyanın en güçlü forvetlerinden biri olduğumu düşünüyorum . Beni övenlere ve bana inananlara teşekkür ediyorum. Ancak yine de bazı yönlerden gelişebilirim." değerlendirmesini yaptı.
Golcü futbolcunun Napoli ile 2025 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
 
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