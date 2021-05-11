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Omonoialılar, polisi zor duruma düşürdü

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Omonoia, şampiyonluğunu İlias Pullos tesislerinde kutlarken, polis tesislerde toplanan 20.000’in üzerindeki kalabalığa müdahale edemediğini açıklarken, bu gibi durumlarda işinin çok zor olduğunu açıklamada vurguladı

Omonoialılar, polisi zor duruma düşürdü
Güney Kıbrıs 1.Ligi’nde şampiyonluk kupasını alan Omonoia, bu başarısını İlias Pullos tesislerinde kutladı.
Rum Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada İlias Pullos tesislerinde 20.000’in üzerinde bir kalabalık bulunduğu belirtildi.Yapılan açıklamada polisin bu kalabalığa müdahale etmeye çalışması durumunda herşeyin daha kötü sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu yüzden sadece güvenlik önlemleri aldıklarını ifade edildi.
Açıklamada gecenin olaysız tamamlandığı ifade edilirken, polisin bu gibi durumlarda işinin çok zor olduğu vurgulandı.
 
 
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