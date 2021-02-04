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Omonoia – Apoel eşleşmesi

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Omonoia – Apoel eşleşmesi
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Güney Kıbrıs Coca-Cola Kupası çeyrek final çekilişi GSP Stadındaki konferans merkezinde gerçekleştirildi.
Çekiliş, KOP Başkan Yardımcısı NikosNikolaou ve KOP Genel Müdürü AnthoulisMilona gerçekleştirirken, dikkat çekici bir eşleşme oldu.
Güney Kıbrıs Coca Cola Kupası çeyrek final eşleşmelerinde Lefkoşa’nın 2 ezeli rakibi, Apoel ile Omonoia eşleşti.Çeyrek finaldeki ilk maçlar 17-24 Şubat, rövanşlar ise  3-10 Mart tarihlerinde oynanacak.
 
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