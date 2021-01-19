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Omonia, Türk kulüplerini solladı

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Dünyanın en iyi takımları listesinde Omonia, 66. sırada yer alarak Türk kulüplerini geride bırakırken, Omonia’ya en yakın Türkiye kulüpleri ise Galatasaray ve Başakşehir oldu

Omonia, Türk kulüplerini solladı
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFHHS)’nun2020 yılı için dün yayınladığı Dünyanın en iyi takımları listesinde Omonia, 66.sırada yer alarak Türk kulüplerini geride bıraktı.
2020 yılında 124 puan toplayan Omonia,  Kıbrıs’ta ise 1. takım oldu.Omonia’nın 66.sırada yer aldığı listede, Türkiye’den Galatasaray ve Başakşehir topladıkları 93,5 puanla 116.sırayı paylaşırken, Trabzonspor topladığı 86,5 puanla 131.sırada, Alanyaspor topladığı 79,5 puanla 152.sırada, Beşiktaş topladığı 67,5 puanla 212.sırada yer bulurken, Fenerbahçe ise topladığı  67 puanla  listeyi  215.sırada tamamladı.
IFHHS, bu puanları takımların 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gösterdikleri performansa göre belirledi.
 

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Etiketler; #Omonia
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