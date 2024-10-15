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Ömer Özyıldırım’dan, İsveç’te bronz madalya

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Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, İsveç’teUmea şehrinde düzenlenen uluslararası güreş turnuvasında 97 kg sıkletinde bronz madalya kazandı

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Ömer Özyıldırım’dan, İsveç’te bronz madalya
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Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, 11-13 Ekim 2024 tarihlerinde İsveç’in Umea şehrinde düzenlenen uluslararası güreş turnuvasında bronz madalya kazandı. 
2024-2025 sezonunun ilk uluslararası müsabakasına katılan genç güreşçi, 86 kg yerine daha fazla maç yapmak amacıyla iki üst sıklet olan 97 kg sıkletinde güreşti. 
Rakiplerine oranla dezavantajda olan Özyıldırım, bunu kondisyonu ve tekniğiyle avantaja çevirirken serbest stilde 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı. 
Rakiplerinden 26 puan alan Ömer Özyıldırım sadece 7 puan verdi. Ayrıca serbest stilde en teknik sporcu ödülünün sahibi oldu.
Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, aralık ayında Finlandiya’da mindere çıkacak.
 
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