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Olivier Giroud'dan tarihi başarı

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Olivier Giroud, önemli bir rekora imza attı. 34 yaşındaki futbolcu, Platini'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci futbolcusu olmayı başardı

Olivier Giroud'dan tarihi başarı
Olivier Giroud'dan tarihi başarı. 34 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci oyuncusu olmayı başardı.
Fransa'nın Ukrayna'yı 7-1 yendiği maçta takımının ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Giroud, toplamda 42 gole ulaştı.
34 yaşındaki futbolcu bu sayede, 41 gollü MichelPlatini'yi geride bırakarak milli takımda en çok gol atanlar sıralamasında ikinciliğe yükseldi.
Chelsea forması giyen 34 yaşındaki futbolcunun şimdiki i hedefi ise ilk sıradaki Thierry Henry'yi geride bırakmak. Henry, Fransa ile çıktığı 123 maçta 51 gole imza atmıştı.
 
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