banner583
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
8 0
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
16 0
 
Bu kaplar ölüm saçıyor
Bu kaplar ölüm saçıyor
10 0
Kışlıkları hazırlayın
Kışlıkları hazırlayın
130 0
Okullarda 600 vaka
Okullarda 600 vaka
40 0
25 0
“Her taraf maske dolu”
“Her taraf maske dolu”
26 0
banner661
banner726

Olaylı maçta kazanan Polonya

banner476

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yer alan Polonya ile Arnavutluk maçında gülen taraf 1-0'lık skorla Polonya oldu

banner714
Olaylı maçta kazanan Polonya
banner721
I Grubu'nda oynanan Arnavutluk-Polonya maçı tribünde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durdu.
77. dakikada KarolSwiderski'nin attığı gol sonrasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fransız hakem ClementTurpin maçı durdurdu.
Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan mücadeleyi Polonya 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından 2. sıradaki Polonya puanını 17'ye yükseltirken Arnavutluk 15 puanda kaldı. 
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.