Olaylı maçta kazanan Polonya

I Grubu'nda oynanan Arnavutluk-Polonya maçı tribünde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durdu.
77. dakikada KarolSwiderski'nin attığı gol sonrasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fransız hakem ClementTurpin maçı durdurdu.
Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan mücadeleyi Polonya 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından 2. sıradaki Polonya puanını 17'ye yükseltirken Arnavutluk 15 puanda kaldı.
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