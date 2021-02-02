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Okoli’nin golü galibiyet için yetmedi

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Okoli’nin golü galibiyet için yetmedi
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John Okoli ile Kenneth’in formasını giydiği Bangladeş Premier Lig ekibi SaifSporting Club, haftayı mağlubiyetle tamamladı.
Üst üste ikinci mağlubiyetini alan SaifSporting Club, John Okoli ile Kenneth’in ilk 11’de sahaya çıktıkları maçta, Şeyh JamalDhanmondi takımına evinde 3 – 2 mağlup oldu.
John Okoli’nin golüyle maçta 2 – 0 üstünlüğü yakalayan SaifSporting Club, son 15 dakikada kalesinde 3 gol görerek puan kayıpsız rakibi karşısında mağlubiyete razı oldu. SaifSporting Club, ligde 7 puanla 5. Sırada yer alıyor.
 
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