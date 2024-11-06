Nuri Şahin tarihe geçti

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un tarihine geçti. 36 yaşındaki teknik direktör sarı siyahlı kulüpte, iç sahadaki ilk 7 maçını kazanan tek çalıştırıcı oldu

Nuri Şahin bir ilki başardı.

Genç teknik adamın çalıştırdığı Borussia Dordmund'un iç sahada henüz bileği bükülmedi.

Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Nuri Şahin bu sonuçla kulüp tarihinde iç sahada çıktığı ilk 7 maçı kazanan tek çalıştırıcı oldu.

Sarı siyahlılar bu sezon Bundesliga'da evinde oynadığı 5 karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Heidenheim, Bochum, St. Pauli ve Leipzig'i mağlup etti.

Ruhr ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sturm Graz dışında evinde oynadığı diğer maçta Celtic'i 7- 1 yendi.

Sarı siyahlılar ayrıca bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 4 maçta sadece Real Madrid'e kaybetti.

Evinde oynadığı tüm maçları kazanan Dortmund, deplasmanda ise taraftarlarını üzdü. Nuri Şahin'in öğrencileri, Bundesliga'da rakip sahada oynadıkları 4 maçtan 1 beraberlik 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı siyahlılar Almanya Kupası'nın 2. turunda da deplasmanda Wolfsburg'a 1-0 yenilerek elenmişti.

Borussia Dortmund Bundesliga'da 16 puanla 5. sırada bulunuyor.