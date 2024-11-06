banner913
banner932
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
26 0
8 mi 9 mu kavgası
8 mi 9 mu kavgası
25 0
 
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
41 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
28 0
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
21 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
34 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
65 0
banner1059

Nuri Şahin tarihe geçti

banner1020

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un tarihine geçti. 36 yaşındaki teknik direktör sarı siyahlı kulüpte, iç sahadaki ilk 7 maçını kazanan tek çalıştırıcı oldu

banner1045
Nuri Şahin tarihe geçti
banner971

Nuri Şahin bir ilki başardı.

Genç teknik adamın çalıştırdığı Borussia Dordmund'un iç sahada henüz bileği bükülmedi.

Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Nuri Şahin bu sonuçla kulüp tarihinde iç sahada çıktığı ilk 7 maçı kazanan tek çalıştırıcı oldu.

Sarı siyahlılar bu sezon Bundesliga'da evinde oynadığı 5 karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Heidenheim, Bochum, St. Pauli ve Leipzig'i mağlup etti.

Ruhr ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sturm Graz dışında evinde oynadığı diğer maçta Celtic'i 7- 1 yendi.

Sarı siyahlılar ayrıca bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 4 maçta sadece Real Madrid'e kaybetti.

Evinde oynadığı tüm maçları kazanan Dortmund, deplasmanda ise taraftarlarını üzdü. Nuri Şahin'in öğrencileri, Bundesliga'da rakip sahada oynadıkları 4 maçtan 1 beraberlik 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı siyahlılar Almanya Kupası'nın 2. turunda da deplasmanda Wolfsburg'a 1-0 yenilerek elenmişti.

Borussia Dortmund Bundesliga'da 16 puanla 5. sırada bulunuyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.