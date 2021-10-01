Norveç'te Erling Haaland şoku

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü MarcoRose, ErlingHaaland'ın sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takım kampına katılamayacağını açıkladı. Yıldız isim, Millilerimize karşı sahada yer alamayacak

Borussia Dortmund Teknik Direktörü MarcoRose, “Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım’a gitmiyor" ifadelerini kullandı.

8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Norveç maçında ErlingHaaland ve Alexander Sörloth forma giyemeyecek.

ErlingHaaland, Borussia Dortmund'un salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Sporting Lizbon maçında da sahada yer alamamıştı.

