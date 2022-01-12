Nijerya, Mısır'ı yıktı

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, D ve E gruplarında üç maçla devam etti.
Douala kentindeki Japoma Stadı'nda oynanan günün ilk karşılaşmasında, E Grubu'nda yer alan Cezayir ile Sierra Leone arasındaki mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Garoua şehrindeki RoumdeAdjia Stadı'nda oynanan D Grubu maçlarında ise Nijerya, 30. dakikada KelechiIheanacho'nun fileleri havalandırmasıyla Mısır'ı 1-0 mağlup etti.
Grubun diğer karşılaşmasında, Sudan ile Gine-Bissau 0-0 berabere kaldı. Gine-Bissau'da 82. dakikada JudilsonMamaduTuncaraGomes, kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.
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