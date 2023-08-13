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Neymar, Suudi Arabistan yolcusu

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Fransız L'Equipe gazetesi, Neymar'ın Al-Hilal ile yıllığı 80 milyon euro'dan 2 senelik anlaşma sağladığını yazdı

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Neymar, Suudi Arabistan yolcusu
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Brezilyalı yıldız Neymar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oluyor.
Fransız L'Equipe gazetesi, Neymar'ın Al-Hilal ile yıllığı 80 milyon euro'dan 2 senelik anlaşma sağladığını yazdı.
Haberde PSG ile  Al-Hilal transferde uzlaşmak için görüşmeleri sürdürdüğüne yer verdil.
Brezilyalı yıldızın PSG ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
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