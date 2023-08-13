Neymar, Suudi Arabistan yolcusu

Fransız L'Equipe gazetesi, Neymar'ın Al-Hilal ile yıllığı 80 milyon euro'dan 2 senelik anlaşma sağladığını yazdı

Brezilyalı yıldız Neymar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oluyor.

Fransız L'Equipe gazetesi, Neymar'ın Al-Hilal ile yıllığı 80 milyon euro'dan 2 senelik anlaşma sağladığını yazdı.

Haberde PSG ile Al-Hilal transferde uzlaşmak için görüşmeleri sürdürdüğüne yer verdil.

Brezilyalı yıldızın PSG ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

