Neymar'a yoğun baskı

Hırvastistan'a penaltılarda kaybedip Dünya Kupası'na veda eden Brezilya'da Neymar, maç sonu açıklamalarında milli takıma devam edip etmeyeceği ile ilgili garanti vermemişti.
Brezilya basınından yer alan haberlerde Neymar'a arkadaşlarından ve Brezilyalı taraftarlardan yoğun baskı var.
Neymar'ın yeni teknik direktör kim olursa olsun milli takımda devam etme eğiliminde olduğu bilgisi verildi.
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