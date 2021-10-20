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Newcastle United’da değişim başladı

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Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı

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Newcastle United’da değişim başladı
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Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı NewcastleUnited'ta teknik direktör Steve Bruce ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medyasından yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Steve Bruce ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
GraemeJones'in, gelecek hafta oynanacak CrystalPalace'a karşı geçici olarak takımın başında olacağı açıklandı.
Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumunNewcastle United’ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamış oldu.
 
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