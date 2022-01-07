Newcastle Kieran Trippier'ıtransfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid'in İngiliz sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'ı Transfer ettiğini duyurdu.
2.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki oyuncu, "Bu harika kulübe katıldığım için çok mutluyum. Madrid'de geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım, ancak Newcastle United'ın ilgisinin farkına vardığımda ve daha önce Eddie Howe ile çalışmış olduğumdan istediğim yerin burası olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.
SELMAN'IN İLK HAMLESİ
Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılan Newcastle United, Kieran Tripiier ile ilk hamlesini de yapmış oldu.
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