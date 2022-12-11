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Neuer'in yerine Livakovic

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Neuer'in yerine Livakovic
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Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Dominik Livakovic, Bayern Münih'in radarında.
Abola'nın İtalyan basınına dayandırdığı haberine göre Bayern Münih, Neuer'in yerine 27 yaşındaki Hırvat kaleciyi transfer edebilir.
Bundesliga ekibi, geçtiğimiz günlerde kayak yaparkan bacağını kırıp sezonu kapattığı açıklayan Manuel Neuer'in yerini ara transfer döneminde doldurmak istiyor.
Haberde Dominik Livakovic yarışında Bayern Münih'in Sevilla ile kapışabileceğine yer verildi.
Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
 
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