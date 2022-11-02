Neuer'den kanser itirafı

Manuel Neuer'den kötü haber. Alman kaleci cilt kanserine yakalandığını söyledi.
Bild'e konuşan tecrübeli kaleci cilt kanseri nedeniyle 3 kez ameliyat masasına yattığını açıkladı.
Neuer açıklamasında ''Maalesef cilt kanserine yakalandım ve 3 kez ameliyat oldum. Çok zor bir zamandan geçtim."
Tecrübeli eldiven son haftalarda omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı BayernMühih'in kadrosunda yer almıyordu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.