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Neuer'den kanser itirafı

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Tecrübeli kaleci Manuel Neuer, cilt kanseri olduğunu ve 3 kez ameliyat olduğunu açıkladı

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Neuer'den kanser itirafı
Manuel Neuer'den kötü haber. Alman kaleci cilt kanserine yakalandığını söyledi.
Bild'e konuşan tecrübeli kaleci cilt kanseri nedeniyle 3 kez ameliyat masasına yattığını açıkladı.
Neuer açıklamasında ''Maalesef cilt kanserine yakalandım ve 3 kez ameliyat oldum. Çok zor bir zamandan geçtim."
Tecrübeli eldiven son haftalarda omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı BayernMühih'in kadrosunda yer almıyordu.
 
 
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