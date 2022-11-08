Napoli'den Kim MinJae hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, yıldız stoper Kim MinJae'yi elinde tutmak için sözleşme çalışmalarına başladı. İtalyan ekibi, oyuncunun serbest kalma maddesini yükseltip iyi de bir zam yapmayı planlıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli futbolcu performansıyla adından söz ettiriyor.

İtalyan ekibi Kim MinJae'yi elinden kaçırmamak için sözleşme çalışmalarına başladı. Napoli'nin en büyük korkusu 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi.

İtalyan basını, Napoli'nin Kim MinJae'nin sözleşmesindeki 50 milyon euroya serbest kalır maddesini yükseltip, oyuncunun maaşına da iyi bir zam yapmayı planladığına yer verdi.

Serie A'da Napoli formasıyla 11 maça çıkıp 2 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde de tüm maçlarda oynayan Güney Koreli futbolcu geride kalan iki ayda da ayın futbolcusu seçilmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde CorrieredelloSport'a röportaj veren Napoli Sportif Direktörü CristianoGiuntoli, Kim MinJae ile ilgili ''Bu yaz transfer sürecinde ona sıkı sıkı sarıldık. Onun çok dikkatli oluşu ve sahadaki hızı beni çok etkiledi. Onu transfer etmemizde bunların etkisi büyük oldu.Takımda büyük bir etki yarattı ve hemen uyum sağladı. Bütün bunlar için Spaletti'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor.'' ifadelerine yer verdi.

