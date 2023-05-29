Napoli'de beklenmedik ayrılık

İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, teknik direktör LucianoSpalletti'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Başkan Laurentiis, Spalletti'nin bir yıl takım çalıştırmak istemediğini söyledi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 33 yıl aranın ardından şampiyon olan Napoli'de, sıcak saatler yaşandı.

Kulübünü 33 yıl sonra şampiyonluğa kavuşturan LucianoSpalletti'nin, kulüpteki geleceğine dair detaylar ortaya çıktı.

Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Spalletti'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha olmasına rağmen başarılı teknik direktör ile yol ayrımına gidiliyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Spalletti'nin ayrılık kararını kendisinin aldığını açıkladı.

İtalyan basınına konuşan Başkan Laurentiis, "Spalletti bana geldi ve bir dönemi kapattığını söyledi. Bir yıl takım çalıştırmamayı tercih edeceğini belirtti. Hayır diyebilir miyim? Bana çok şey verdi ve ona teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

Ada basınında, başarılı teknik direktörün yerini Liverpool'un eski menajeri Rafa Benitez'in alacağı iddia ediliyor.



