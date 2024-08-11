Mustafa Alnar Avrupa 5.si.

Almanya’da düzenlenen ve Matchroom Pool’un organize ettiği European Open Championship’te Mustafa Alnar başarılı sonuçlar elde etti. Dünyanın önde gelen bilardocuların katıldığı European Open’da milli bilardocumuz Mustafa Alnar 5. sırayı alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

SKY Sport Uk ve YouTube Matchroom Pool kanallarından da canlı yayınlanan müsabakalarda Mustafa Alnar, çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Johann Chua’ya kaybeden gururumuz Mustafa Alnar, 256 sporcu arasında 5. sırada yer aldı.

