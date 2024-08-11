banner913
banner932
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
23 0
 
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
28 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
29 0
Gazimağusa'da deprem
Gazimağusa'da deprem
74 0
En pis plajlar Girne’de
En pis plajlar Girne’de
124 0
banner1032

Mustafa Alnar Avrupa 5.si.

banner1020

banner974
Mustafa Alnar Avrupa 5.si.
banner971
Almanya’da düzenlenen ve Matchroom Pool’un organize ettiği European Open Championship’te Mustafa Alnar başarılı sonuçlar elde etti. Dünyanın önde gelen bilardocuların katıldığı European Open’da milli bilardocumuz Mustafa Alnar 5. sırayı alarak önemli bir başarıya daha imza attı.
SKY Sport Uk ve YouTube Matchroom Pool kanallarından da canlı yayınlanan müsabakalarda Mustafa Alnar, çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Johann Chua’ya kaybeden gururumuz Mustafa Alnar, 256 sporcu arasında 5. sırada yer aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.